Москва, 8 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Эффективность защиты российской вакцины «КовиВак» против штамма коронавируса «Омикрон» составляет около 62%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Центра им. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

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«Это порядка 62%, по нашим данным, но это <…> предварительные данные», — сказал Ишмухаметов.

По его словам, указанные результаты носят «больше лабораторный, доклинический характер».