Пятигорск, Ставропольский край, 8 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Жильцы сгоревших квартир трехэтажного дома по улице Братьев Бернардацци в городе Пятигорске получат помощь от властей Ставропольского края. Им будет выплачено от 50 до 100 тыс. рублей, в зависимости от размера ущерба при повреждении имущества, сообщил 8 февраля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Компенсация

«Поручил министерству труда и социальной защиты до конца недели проработать схему компенсационных выплат пострадавшим жильцам дома. Для живущих в 14 наиболее серьезно поврежденных квартирах выплаты, в соответствии с краевым законодательством, составят по 100 тысяч рублей на человека. Еще еще в десяти квартирах — по 50 тысяч рублей на человека», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, будет также произведена еще одна выплата — по десять тысяч рублей на каждого жильца.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в одном из жилых домов в городе Пятигорске произошел сильный пожар. Повреждены несколько квартир, жильцов из них эвакуировали и разместили в гостинице. По итогам проведенной проверки на месте пожара, власти региона решили восстановить историческое здание.

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