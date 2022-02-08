Сеул, 8 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Вторые теледебаты четырёх основных кандидатов в президенты Южной Кореи состоятся 11 февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, дебаты будут транслироваться в прямом эфире шестью кабельными каналами в течение двух часов.

В ходе мероприятия кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, кандидат от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль, кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон поделятся мнениями по целому ряду вопросов, включая политику, экономику и общественную жизнь.

Известно, что первоначально дебаты планировалось провести 8 февраля на канале JTBC, однако они были отменены из-за бойкота партии «Сила народа», которая поставила под сомнение беспристрастность ассоциации и вещательной компании.

Напомним, что первые теледебаты состоялись 3 февраля.