Москва, 8 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Российские туристы с начала 2022 года активно бронируют летние туры на курорты Турции. До апреля у туристов есть возможность купить туры существенно дешевле. Перед сезоном цены взлетят на 25−50%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий отель

Зимой турецкие отельеры делают скидки на 30−40%, что позволяет российским туристам сэкономить. Руроператоры отмечают, что в связи с высоким спросом на путевки горящих туров в Турцию летом 2022 года не будет.

Чаще всего туры в Турцию бронируют жители Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В феврале туры в Турцию на лето (перелет, проживание, питание «все включено», медстраховка, трансфер) на 10 ночей в отели 3* на двоих стоят от 60 тыс. до 105 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года Россия стала абсолютным лидером по количеству иностранных прибытий в Турцию. За год в страну прибыли 4 млн 694 тыс. 422 граждан РФ.

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