Балашиха, Московская область, 8 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В ЖК «Измайловский лес» в подмосковной Балашихе показали работу коммунальщиков, в срочном порядке приводящих территорию комплекса в надлежащий вид перед приездом губернатора региона Андрея Воробьёва на открытие поликлиники. Об этом пишет телеграм-канал «Новости ЖК Измайловский лес».

Mosreg.ru Андрей Воробьев

«Вот такая показушная подготовка идёт в нашем ЖК в связи с планируемым приездом губернатора МО на открытие поликлиники», — говорится в сообщении авторов канала.

На фото, присланных жителями ЖК и опубликованных в канале, видно, как около десятка представителей коммунальных служб убирают снег на территории жилого комплекса, а один из экскаваторов выбрасывает снег с дорог на пустырь. Также очевидцы сфотографировали сотрудницу коммунальных служб, которая закрашивает белый ограничительный щит-забор белой краской.

«Оказывается, умеют хорошо убирать снег», — иронизируют подписчики канала в комментариях.