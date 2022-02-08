Москва, 8 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Россия продолжит дальнейшее создание надёжной финансовой инфраструктуры, как продолжит и курс на импортозамещение, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин 8 февраля в интервью РИА Новости.

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«Со своей стороны, в условиях действия незаконных ограничительных мер ряда стран, вне зависимости от текущей позиции Вашингтона или Брюсселя, планируем и дальше планомерно создавать надежную финансовую инфраструктуру, которая обеспечивала бы как государству, так и российскому бизнесу выход на внешние рынки капитала, а также продолжать линию на импортозамещение», — сказал Панкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Панкин полагает, что Запад для введения антироссийских санкций найдёт или придумает повод. В качестве примера можно привести «бредовую идею фикс» о якобы агрессивных намерениях Москвы в отношении соседних стран.

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