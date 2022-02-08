Триполи, 8 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Палата представителей (парламент) Ливии представила план по выходу страны из затяжного политического кризиса. Об этом 8 февраля сообщает Fawasel Media со ссылкой на заявление спикера парламента Акилы Салеха.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По его словам, в ближайшее время будет одобрен список поправок в конституцию страны, которые будут предложены народу Ливии на всеобщем голосовании. Выборы президента страны должны состояться не менее чем через 14 месяцев после того, как изменения конституции вступят в силу, отметил он.

Также ливийский парламент выдвинул ряд кандидатур на должность премьер-министра страны. Новый глава правительства будет избран после того, как все поданные кандидатуры будут рассмотрены профильным комитетом парламента.