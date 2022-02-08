Москва, 8 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Турции надо решать внутренние социально-экономические проблемы, а не вмешиваться в отношения России и Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Попытка турецкого посредничества в российско-украинском конфликте, это — очередные дешёвые амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они даже не будут никем услышаны, так как не имеют к реальности никакого отношения. Желаний у Эрдогана всегда много, но они воплощаются в жизнь далеко не всегда», — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что Эрдогану следовало бы озаботиться тяжёлым внутренним положением Турции: падением экономики, ростом инфляции, нарастанием сопротивления оппозиции.

«В Турции возник мощнейщий конфликт интересов, потому что на бытовом уровне в обществе сменилось поколение, а вот в политическом истеблишменте поколение не сменилось. Рейтинг Эрдогана падает и его всё меньше хотят видеть на посту главы государства. И если он залезет в очередную внешнеполитическую или военную авантюру, за которую будут платить рядовые граждане, то его рейтинг упадёт ещё больше. Эрдогану сейчас нужно озаботиться внутренними турецкими проблемами, а не выступать посредником. У Турции сейчас совсем другие задачи. Ей необходимо сейчас замкнуться внутри себя, решить назревшие первочередные социально-экономические проблемы, а не лезть во внешнюю политику. Постоянное стремление лезть во внешнюю политику свидетльствует о том, что Эрдоган катастрофически находится не на своём месте», — сказал эксперт.