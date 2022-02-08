София, 8 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту София — Стамбул, был вынужден вернуться в аэропорт болгарской столицы через некоторое время после взлета из-за неполадок в бортовых системах. Об этом 8 февраля сообщает софийская газета «Факты».

stooni Самолет

Согласно официальной информации, инцидент произошел в ночь на 7 февраля нынешнего года, однако о деталях происшествия стало известно только сейчас.

По некоторым данным, изначально лайнер вылетел в Стамбул с полуторачасовым опозданием по причине несогласованности действий экипажа и наземных служб, затем пассажирам было объявлено о возвращении в Софию.

На данный момент представители авиакомпании и работники аэропорта Софии отказываются комментировать сложившуюся ситуацию.