Саратов, 8 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Саратове бывшего главного врача одной из стоматологических поликлиник подозревают в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Взятка

В период с 1 сентября 2016 года по 31 октября 2018 года главный врач одной из стоматологических поликлиник Саратова, являясь должностным лицом, получил от врача вверенного его медучреждения частями взятку в виде денег на общую сумму более 1 млн рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за попустительство и общее покровительство в работе.

Противоправные действия главного врача стоматологической поликлиники выявлены сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Саратову.

ИА REGNUM ранее сообщало, медработник районной больницы города Балашова получила через посредника взятку в виде денежного вознаграждения в размере 12,5 тыс. рублей за выдачу сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 с внесением недостоверной информации в региональную базу, без фактического вакцинирования.

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