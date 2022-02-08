Чебоксары, 8 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Чувашии планируют построить отделение судебно-медицинской экспертизы в Шумерле. Ожидается, что в новом морге будет работать семь человек. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является казённое учреждение Чувашии «Республиканская служба единого заказчика». Победитель аукциона должен будет построить отделение судебно-медицинской экспертизы в Шумерле. Под строительство выделен участок площадью более 1,7 тыс. кв. метров. В здании будут, в частности, кабинет патологоанатома, помещения для «одевания трупов» и хранения тел с холодильником (на два трупа), архив аутопсийного материала, две секционные, в том числе одна инфекционная.

Ожидается, что в морге будут работать семь человек, в том числе один патологоанатом, два медицинских регистратора, один судмедэксперт, два санитара и один технический служащий.

Начальная цена контракта составляет 25 440 465 рублей 15 копеек. Источник финансирования — средства республиканского бюджета.

При определении победителя данного аукциона застройщик должен будет сдать объект до 1 ноября 2022 года.