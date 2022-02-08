Уфа, 8 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Реконструкцию здания Башкирского государственного театра кукол намерены начать в текущем году и завершить в декабре 2023 года в Уфе. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталия Николаева ИА REGNUM Поздравление от театра кукол

Это учреждение культуры намерены реконструировать к 450-летию Уфы в рамках реализации национального проекта «Культура». На период реконструкции основной площадкой для спектаклей станет сцена малого зала Башкирского государственного театра оперы и балета.

Сообщается, что общая стоимость реконструкции составит свыше 900 млн рублей. Работы планируется начать в 2022 году и завершить в декабре 2023 года. При этом подрядчик по конкурсу должен быть определен до середины апреля.

«Основной площадкой определен малый зал театра оперы и балета, однако этого может быть недостаточно, потому что, согласно госзаданию, ежегодно театр кукол для наших детей представлял порядка 500 спектаклей. На одной площадке получится оставить только половину представлений. Мы не должны лишать ребят радости и предлагаем совместными усилиями найти дополнительные площадки», — приводит пресс-служба слова замминистра культуры Башкирии Гульдары Хамитовой.

Глава администрации Уфы Сергей Греков данное предложение поддержал и заверил, что город готов предоставить дополнительную площадку на базе Уфимской детской филармонии, которая открылась после реконструкции в декабре 2021 года.

«Безусловно, труппа театра должна работать, проекты должны реализовываться. Мы можем и помимо филармонии найти площадки», — приводит пресс-служба его слова.

Помимо этого, на прилегающей к театру кукол территории предлагается обустроить детскую площадку и, возможно, восстановить ее исторический облик.