Воронеж, 8 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Воронежской области в коронавирусные стационары поступили ещё 349 человек. Данные за сутки опубликованы 8 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 7 февраля, сообщалось о 176 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности за минувшие сутки на территории Воронежской области подтверждено 4 003 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 1352 пациента. Скончались ещё пять человек с COVID-19.

С начала пандемии на территории Воронежской области подтверждено 243 564 случая заражения коронавирусом, 205 103 пациента признаны выздоровевшими. Жертвами коронавируса стали 7 363 человека.