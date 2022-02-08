В финуниверситете объяснили, почему Китай выдает «непрозрачные» кредиты
Москва, 8 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Всемирный банк не напрасно обеспокоился тем, что Китай выдает кредиты развивающимся странам на условиях конфиденциальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, комментируя соответствующее исследование ВБ.
«Беспокойство Всемирного банка вполне понятно. Зависимость целого ряда развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки от китайских кредитов влияет на экономику и политику этих государств. А непрозрачность кредитов часто ведет к закредитованности, которую трудно просчитать заранее, и повышает кредитные риски, а это уже непосредственно влияет на иных кредиторов, вынужденных принимать решения без полного понимания сложившейся экономической ситуации», — сказал Цыганов.
Как полагает экономист, политика непрозрачного кредитования Китая во многом связана с планами на экономическую экспансию и получение важных природных ресурсов или предприятий в случае дефолта заемщика.
«Часто это приводит к переходу прав собственности на крупные месторождения, необходимые для продвижения китайского бизнеса. Возможность проведения своей политики с лучшим, чем у других кредиторов, знанием особенностей заемщика осознанно ценится китайскими банками, которые считают это своим конкурентным преимуществом», — сказал Цыганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что Китай формирует вокруг себя группу стран, экономически зависимых от КНР.