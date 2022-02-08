Москва, 8 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Всемирный банк не напрасно обеспокоился тем, что Китай выдает кредиты развивающимся странам на условиях конфиденциальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, комментируя соответствующее исследование ВБ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Беспокойство Всемирного банка вполне понятно. Зависимость целого ряда развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки от китайских кредитов влияет на экономику и политику этих государств. А непрозрачность кредитов часто ведет к закредитованности, которую трудно просчитать заранее, и повышает кредитные риски, а это уже непосредственно влияет на иных кредиторов, вынужденных принимать решения без полного понимания сложившейся экономической ситуации», — сказал Цыганов.

Как полагает экономист, политика непрозрачного кредитования Китая во многом связана с планами на экономическую экспансию и получение важных природных ресурсов или предприятий в случае дефолта заемщика.

«Часто это приводит к переходу прав собственности на крупные месторождения, необходимые для продвижения китайского бизнеса. Возможность проведения своей политики с лучшим, чем у других кредиторов, знанием особенностей заемщика осознанно ценится китайскими банками, которые считают это своим конкурентным преимуществом», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что Китай формирует вокруг себя группу стран, экономически зависимых от КНР.