Кострома, 8 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В ближайшее время заболеваемость коронавирусом в Костромской области должна остановиться и пойти на спад. Такой прогноз в ходе пресс-конференции 7 февраля сделал главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Наталья Диева Александр Кокоулин

По его словам, темпы прироста инфекции в последние две недели снижаются. Это позволяет полагать, что ситуация стабилизируется уже на этой неделе.

«Ежедневные темпы прироста инфекции замедляются. Уже нет таких скачков, как на позапрошлой неделе (24−30 января). Считаю, что уже на этой неделе мы должны остановиться в пределах плюс-минус 1000 заболевших в сутки и выйти на стабильный уровень. Возможно с незначительным ростом, но на следующей неделе (14−20 февраля) показатели будут снижаться», — сказал Кокоулин.

Напомним, рекорд заболеваемости в регионе обновляется начиная с 25 января. Тогда COVID-19 диагностировали у 234 человек. По данным оперативного штаба на 8 февраля инфекцию выявили уже у 937 человек. Для сравнения, в начале года область не превышала планку в 30−40 заражённых в сутки. При этом, около 1,5% жителей региона болеют коронавирусом повторно. В рамках четвёртой волны «Дельты» количество таких случаев не превышало 0,2%.