Рост заражений в Костромской области скоро остановится — прогноз
Кострома, 8 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В ближайшее время заболеваемость коронавирусом в Костромской области должна остановиться и пойти на спад. Такой прогноз в ходе пресс-конференции 7 февраля сделал главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.
По его словам, темпы прироста инфекции в последние две недели снижаются. Это позволяет полагать, что ситуация стабилизируется уже на этой неделе.
Напомним, рекорд заболеваемости в регионе обновляется начиная с 25 января. Тогда COVID-19 диагностировали у 234 человек. По данным оперативного штаба на 8 февраля инфекцию выявили уже у 937 человек. Для сравнения, в начале года область не превышала планку в 30−40 заражённых в сутки. При этом, около 1,5% жителей региона болеют коронавирусом повторно. В рамках четвёртой волны «Дельты» количество таких случаев не превышало 0,2%.