Лондон, , 12:03 — REGNUM Британская группа Alt-J опубликовала новый сингл The Actor. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах вечером 7 февраля.

Alt-J Скриншот YouTube

Новая песня раскрывает историю перспективного киноактёра, чья судьба закончилась крайне трагично. Известно, что эта композиция войдёт в будущий альбом коллектива.

Ранее Alt-J анонсировали выход новой пластинки The Dream. Премьера проекта запланирована на 11 февраля 2022 года.

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