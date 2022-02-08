Лондон, 8 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Британская группа Alt-J опубликовала новый сингл The Actor. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах вечером 7 февраля.

Скриншот YouTube Alt-J

Новая песня раскрывает историю перспективного киноактёра, чья судьба закончилась крайне трагично. Известно, что эта композиция войдёт в будущий альбом коллектива.

Ранее Alt-J анонсировали выход новой пластинки The Dream. Премьера проекта запланирована на 11 февраля 2022 года.