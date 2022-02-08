Москва, 8 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Инфляция в России затухает сама по себе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Инфляция в РФ затухает сама по себе, потому что и внешние факторы ослабели, и повышение налогов тоже отыграно. Но Банк России (если верить прогнозам об очередном повышении ставки) делает все для того, чтобы поддержать инфляцию на высоком уровне, рассказывая нам про свою борьбу с ней», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, какой эффект может дать очередной повышение ключевой ставки ЦБ РФ.