Москва, 8 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Находящийся в Москве с визитом президент Франции Эммануэль Макрон выехал из гостиницы в московский аэропорт, из которого он позднее вылетит в Киев. Об этом 8 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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При этом сегодня французский лидер намерен провести переговоры со своим коллегой с Украины Владимиром Зеленским, а накануне Макрон пообещал, что в ходе этой беседы укажет украинскому лидеру на то, что выполнение Минских соглашений приведет к прогрессу в мирном урегулировании ситуации на юго-востоке страны.

Также ожидается, что после визита президента Франции в Киев он вновь побеседует с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев заявил, что развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не имеет смысла, внутриукраинский конфликт нужно решать Киеву через диалог с Донбассом.