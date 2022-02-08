Делягин дал прогноз о том, будет ли расти ключевая ставка ЦБ РФ
Москва, 8 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Прогнозы о том, что 11 февраля Банк России повысит ключевую ставку до 9,5%, могут сбыться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).
«Такой прогноз может сбыться. Это будет продолжением политики Банка России. Американцы только обещают повысить ставку, а наши уже повышают. Эта мера подстегивает инфляцию. Потому что в условиях нехватки денег, в условиях недомонетизации экономики повышение процентной ставки ЦБ РФ удорожает деньги, делает кредит более дорогим и соответственно оказывается проинфляционной мерой, — сказал Делягин. — При этом станет немного выгоднее хранить деньги в банках, потому что незначительно подрастут ставки по депозитам. Ну и подорожают кредиты у тех, у кого они с плавающей ставкой».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что очередное повышение ключевой ставки будет обусловлено тем, что предыдущие увеличения этого показателя так и не замедлили роста инфляции в России.