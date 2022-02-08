Москва, 8 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Прогнозы о том, что 11 февраля Банк России повысит ключевую ставку до 9,5%, могут сбыться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Такой прогноз может сбыться. Это будет продолжением политики Банка России. Американцы только обещают повысить ставку, а наши уже повышают. Эта мера подстегивает инфляцию. Потому что в условиях нехватки денег, в условиях недомонетизации экономики повышение процентной ставки ЦБ РФ удорожает деньги, делает кредит более дорогим и соответственно оказывается проинфляционной мерой, — сказал Делягин. — При этом станет немного выгоднее хранить деньги в банках, потому что незначительно подрастут ставки по депозитам. Ну и подорожают кредиты у тех, у кого они с плавающей ставкой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что очередное повышение ключевой ставки будет обусловлено тем, что предыдущие увеличения этого показателя так и не замедлили роста инфляции в России.