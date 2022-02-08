Москва, 8 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 1566 пациентов. Об этом 8 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как рассказали в штабе, с учётом доминирования штамма «Омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На аппаратах ИВЛ в столице в настоящее время находятся 618 человек, скончались за сутки 85 пациентов.

Кроме того, уточняется, что число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых случаев — 20 673 человека поправились и были выписаны, выявлено 12 902 новых носителя вируса.