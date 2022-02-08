Астана, 8 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Власти Казахстана не намерены бороться с майнингом криптовалют на территории страны, но этот сектор экономики следует больше регулировать. Об этом 8 февраля заявил на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Xiangfu Ферма. Майнинг

«Государство не против «белого» майнинга. Но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию», — сказал Токаев.

Он добавил, что нельзя оставлять низкий налог на потребление электроэнергии для майнеров — 1 тенге (около 0,18 руб) за киловатт. Президент поручил правительству до 15 марта выявить и проверить майнинговые фермы в республике.

Стоит отметить, после запрета криптоферм в Китае Казахстан в 2021 году вышел на второе место в мире после США по майнингу. Вскоре это вызвало перегрузку энергосети в республике. Власти стали отключать «белых» майнеров. Кроме того, негативную роль для криптоферм сыграли массовые беспорядки в январе. Тогда несколько дней были перебои с интернетом.