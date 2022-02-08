Монреаль, Канада, 8 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Haven Entertainment Studios, новая студия Джейд Реймонд, поделилась подробностями своего первого проекта. Об этом 8 февраля пишет издание Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassins Creed

Известно, что студия работает над «постоянно-развивающейся онлайн-средой» для PC и PlayStation 5. В работе над ней будет помогать Марк Церни, архитектор PS5.

Напомним, что Джейд Реймонд является одним из создателей франшизы Assassin's Creed. Ранее она занимала должность исполнительного продюсера в Ubisoft Montreal.