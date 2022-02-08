Ярославль, 8 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки было выявлено 1247 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Предыдущий максимум в 1163 заражения был установлен накануне, 7 февраля. Полностью вылечились от ковида за сутки 427 человек, ещё 12 скончались. Госпитализировано было 186 человек.

Всего с начала пандемии выявили уже 100 тысяч 930 случаев заражения, 84 тысячи 410 человек выздоровели и 2 тысячи 156 скончались.