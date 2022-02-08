Сочи, Краснодарский край, 8 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин объявлено на территории Сочи на 8−10 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ мЧС по региону.

Scientif38 Лавина

Как уточняется, в период с 18:00 8 февраля до 18:00 10 февраля в горах Сочи выше 500 м будет лавиноопасно. Спасатели призывают туристов и жителей курорта соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, также на территории Краснодарского края с 8 по 10 февраля действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей об опасности подъёма воды в реках.