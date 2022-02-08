Джакарта, 8 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Пленарное заседание палаты представителей одобрило продажу двух бывших боевых кораблей, а именно кораблей Teluk Mandar-514 и Teluk Penyu-513, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Комиссия заслушала объяснения министра финансов и министра обороны относительно продажи индонезийских военных кораблей.

Ранее Прабово Субианто объяснил причину запланированной продажи тем, что некоторые средства навигации больше нельзя использовать.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 8 по 14 февраля 2022 года.