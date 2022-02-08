Харад, Йемен, 8 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Подразделения правительственной армии Йемена и отряды повстанцев-хуситов вступили в бой за обладание городом Харад в провинции Хаджжа. Об этом 8 февраля сообщает Al-Hadath со ссылкой на официальное заявление армии Йемена.

Ibrahem Qasim Бомбардировка. Йемен

По последним данным, повстанцы активно применяют артиллерию, бронетехнику и беспилотники-камикадзе.

«Армейские соединения силы отразили ожесточенную атаку ополченцев-хуситов, в ходе которых они пытались вернуть утраченные позиции и снять осаду центральных районов города, где продолжают сопротивление их соединения. Армейские силы сбили восемь военных беспилотников повстанцев в воздушном пространстве освобожденных районов провинции Хаджжа», — говорится в сообщении в армии Йемена.

По информации военных источников, армия продолжает наступление на Харад с трёх направлений и в ближайшее время намеревается взять город штурмом.