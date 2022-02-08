Улан-Удэ, 8 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Заельцовском районном суде Новосибирска 7 февраля началось рассмотрения дела против бывшего зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Egov-buryatia.ru Алексей Мишенин (слева)

Экс-чиновник обвиняется в похищении путём незаконного расходования 67 млн рублей, принадлежавших Новосибирскому авиаремонтному заводу. По данным обвинения, преступление Мишенин совершил в 2016 году, уже работая в Бурятии. Добавим, что в 2011—2015 годы он являлся директором завода.

«В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, по его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке», — отметили в суде.

Государственный обвинить просил для подсудимого 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита считает, что двух лет условного заключения достаточно с испытательным сроком 2 года. Следующее заседание назначено на 24 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Мишенин был уволен со своего поста в январе 2021 года. Его бывший начальник, глава Бурятии Алексей Цыденов тогда надеялся, что чиновник окажется чист, отметив, что «будет очень неприятно», если версия обвинения подтвердится.

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