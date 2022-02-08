Афины , 8 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис встретился 7 февраля с послом Австралии в Греции Атанасиосом Спиру. Об этом Варвициотис написал на странице в соцсети Twitter.

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По его словам, переговоры были посвящены двусторонним отношениям между Грецией и Австралией, отношениям с ЕС, жизни греков Австралии, а также геополитическим событиям.

Ранее Варвициотис встретился в министерстве иностранных дел с посланником Польши в Греции Артуром Ломартом. Приоритеты председательства Франции в ЕС, верховенство закона и последние события в регионе в целом доминировали на их встрече, написал Варвициотис в соцсети Twitter.