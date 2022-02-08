Бухарест, 8 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Бухаресте в возрасте 75 лет скончался популярный румынский актер театра и кино Михай Перша. Об этом 8 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Траур

По предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам. Долгое время он страдал тяжелым онкологическим заболеванием.

В Румынии М. Перша знаменит выступлениями в столичном театре «Метрополис», а также игре в развлекательных шоу на телевидении. Советскому зрителю он известен по фильмам «Актриса и трансильванцы» (1981) и «Шантаж» (1982), широко демонстрировавшихся на экранах СССР.

М. Перша будет похоронен на центральном кладбище Генча в Бухаресте 9 февраля.