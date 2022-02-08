Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Проверку по факту нападения собаки на двухлетнего ребенка на Камчатке начали следователи. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

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«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю организована проверка обстоятельств нападения собаки на малолетнюю девочку в Елизовском районе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно предварительным данным, двухлетняя девочка находилась вместе с отцом и дедушкой у сторожки в поселке Нагорный Елизовского района.

Кроме того, указывается, что в момент, когда взрослые заготавливали дрова, ранее прикормленная дедушкой собака напала на ребенка и нанесла девочке множественные укусы в голову и шею.

«По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно — процессуального законодательства», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Забайкальскому краю известило о проведении доследственной проверки по факту нападения безнадзорных собак на пожилую женщину в Чите.