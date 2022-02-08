В МИД РФ заявили об искусственном нагнетании истерики Японией вокруг Курил
Москва, 8 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Власти Японии искусственно нагнетают истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курильских островов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она добавила, что в МИД России каждый раз отмечали искусственный характер этой проблемы и ее нагнетание. И эта искусственность появляется не просто из ниоткуда, заключила Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио заявил, что правительство выразило протест России в связи с запланированными ракетными стрельбами в южной части островов Курильской гряды.
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