Москва, 8 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Власти Японии искусственно нагнетают истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курильских островов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Посмотрите на все наши заявления об искусственном нагнетании истерики, напряженности вокруг территориального вопроса, — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». — Японское руководство, мне кажется, вообще все свое время, которое могло бы быть уделено выстраиванию нормальных полноценных, экономических, финансовых, культурных связей с нашей страной, посвящает всю эту энергию и страсть пускает в зацикленность на эту тему».

Она добавила, что в МИД России каждый раз отмечали искусственный характер этой проблемы и ее нагнетание. И эта искусственность появляется не просто из ниоткуда, заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио заявил, что правительство выразило протест России в связи с запланированными ракетными стрельбами в южной части островов Курильской гряды.

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