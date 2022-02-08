Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. За прошедшие три месяца компании Take-Two Interactive удалось продать ещё пять миллионов копий игры GTA V. Об этом 8 февраля сообщает издание Eurogamer.

Игра GTA V

Таким образом, продажи GTA V преодолели отметку в 160 млн копий. А суммарные продажи всех проектов франшизы Grand Theft Auto уже находятся на отметке в 370 млн копий.

Ранее студия Rockstar Games официально анонсировала игру GTA 6. Её разработка уже ведётся.