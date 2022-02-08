Краснодар, 8 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за сильных осадков объявлено на территории Краснодарского края на 8 — 10 февраля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Шторм

«8 и 9 февраля, также ночью и утром 10 февраля местами в крае ожидаются сильный дождь, дождь с мокрым снегом, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с обильными осадками также прогнозируется подъём уровня воды с превышением неблагоприятных отметок в юго-западных притоках реки Кубань в Горячем Ключе, Северском, Крымском, Абинском, Апшеронском районах, а также на реках Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января — начале февраля несколько населённых пунктов края оказались подтопленными из-за сильных осадков и обильного таяния снега.