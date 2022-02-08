Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Американский рэп-музыкант Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) представил новую песню. Премьера композиции состоялась на всех музыкальных платформах 8 февраля.

Pusha T Скриншот YouTube

Работа получила название Diet Coke, она войдет в будущий альбом рэпера под названием It's Not Dry Yet. Также в ближайшее время состоится публикация видеоклипа на этот трек.

Напомним, что на 2022 год запланирован выход новой пластинки Pusha T под названием It's Not Dry Yet. Одним из продюсеров музыкального проекта выступил Канье Уэст (Йе).

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