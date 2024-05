Вашингтон, 8 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) представил новую песню. Премьера композиции состоялась на всех музыкальных платформах 8 февраля.

Скриншот YouTube Pusha T

Работа получила название Diet Coke, она войдет в будущий альбом рэпера под названием It's Not Dry Yet. Также в ближайшее время состоится публикация видеоклипа на этот трек.

Напомним, что на 2022 год запланирован выход новой пластинки Pusha T под названием It's Not Dry Yet. Одним из продюсеров музыкального проекта выступил Канье Уэст (Йе).