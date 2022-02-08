Рязань, , 15:14 — REGNUM В 2022 году в Рязани отремонтируют в два раза больше дорог, чем в прошлом, поэтому город должен стать «столицей хороших дорог», заявил 7 февраля на совещании по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ремонт дорог Дарья Драй © ИА REGNUM

Власти намерены заранее решить все вопросы с наличием недостающих ресурсов и специалистов, чтобы своевременно выйти на запланированные объёмы и не сорвать сроки ремонтных работ.

«Мы заявили, что Рязань должна стать столицей хороших дорог в ближайшие два-три года. Нужно сделать всё, чтобы эта сложная, но выполнимая задача была решена как можно быстрее, — заявил губернатор.

По словам главы региона, к 2024 году не менее 50% всех региональных автодорог будут приведены в нормативное состояние. Работы проведут на участках автодорог общей протяжённостью более 200 км, из них свыше 12 км дорожного полотна отремонтируют в Рязани.

«Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети является одной из приоритетных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». И одним из важнейших инструментов для снижения аварийности и смертности на дорогах Рязанской области является внедрение интеллектуальной транспортной системы», — отметилна кануне, 7 февраля, директор ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» Михаил Соколов.

Напомним, Дирекция дорог Рязанской области является государственным казенным учреждением.

«С каждым годом в Рязанской области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» растет количество автодорог, находящихся в нормативном состоянии. Надежность конструкций и высокая износостойкость покрытия являются значимыми показателями, за счет которых обеспечивается безопасная эксплуатация дорог. Контроль качества материалов, используемых в процессе строительства, и оценка готового сооружения входят в задачи передвижной диагностической лаборатории, приобретенной ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» в прошлом году», — сказано на сайте ГКУ «ДДРО».

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с нацпроектом «Безопасные качественные дороги», в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60% к 2030 году.

Дорожники прокладывают сухопутные маршруты до всемирно известных историко-архитектурных и этнографических музеев-заповедников. Там, где в межсезонье было проблематично проехать, устанавливают новые водопропускные трубы. Обновляются трассы, укладывается асфальтобетон.