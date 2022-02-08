Москва, 8 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Соединённым Штатам выгодно «держать на плаву» вопрос о принадлежности южных Курильских островов. Об этом 8 февраля в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Дипломат пояснила, что это мешает Токио налаживать с Москвой взаимовыгодное сотрудничество.

«Потому что этот искусственный вопрос не даёт возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного, перспективного сотрудничества с нашей страной, каким это сотрудничество должно было быть», — отметила Захарова.

Послу Соединённых Штатов, заявившему о единой позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов, представитель российского внешнеполитического ведомства посоветовала больше времени уделять информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

«Послу Америки в Японии я искренне желаю и даю ему совет больше времени уделять информированию японской общественности о преступлениях США. В частности, о том, как США, применяя ядерное оружие, бомбили мирных граждан Японии, о преступлениях США в Хиросиме и Нагасаки», — добавила Захарова.

Дипломат констатировала, что японская общественность очень мало знает о роли США в тех трагических для неё событиях.

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«К сожалению, делается всё, чтобы вымарать участие и роль США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», — заявила представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», то есть южной частью Курильских островов, а также поддерживают Токио по этому вопросу.

Правительство Японии приветствовало поддержку США в вопросе возвращения так называемых «северных территорий».