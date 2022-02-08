В МИД РФ оценили поддержку Токио послом США по вопросу Курильских островов
Москва, 8 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Соединённым Штатам выгодно «держать на плаву» вопрос о принадлежности южных Курильских островов. Об этом 8 февраля в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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Дипломат пояснила, что это мешает Токио налаживать с Москвой взаимовыгодное сотрудничество.
Послу Соединённых Штатов, заявившему о единой позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов, представитель российского внешнеполитического ведомства посоветовала больше времени уделять информированию японской общественности о роли США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.
Дипломат констатировала, что японская общественность очень мало знает о роли США в тех трагических для неё событиях.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил, что власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», то есть южной частью Курильских островов, а также поддерживают Токио по этому вопросу.
Правительство Японии приветствовало поддержку США в вопросе возвращения так называемых «северных территорий».