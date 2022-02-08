Политолог назвал главную сенсацию переговоров Путина и Макрона
Москва, 8 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Главная сенсация переговоров президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона — это тайминг, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
«Но 7 часов переговоров и обещание найти решения по безопасности для Европы, в частности по Донбассу (которые Макрон сегодня будет согласовывать в Киеве) дают основания считать, что Путину и Макрону удалось найти точку опоры для мира и оглашение сенсации впереди.
Как сообщало ИА REGNUM, Москва сделала шаг в направлении деэскалации ситуации вокруг Украины, таковы итоги переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, написала газета Financial Times,
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