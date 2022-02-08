Москва, 8 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Главная сенсация переговоров президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона — это тайминг, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Но 7 часов переговоров и обещание найти решения по безопасности для Европы, в частности по Донбассу (которые Макрон сегодня будет согласовывать в Киеве) дают основания считать, что Путину и Макрону удалось найти точку опоры для мира и оглашение сенсации впереди.

«В Вашингтоне было вроде скучно. Говорили 2 часа — это много для Джо Байдена, и все же мало по сравнению с московскими разговорами. Но, сенсацией стало не слово, а его отсутствие.

Канцлер Германии Олаф Шольц категорически не стал говорить название «Северный поток — 2», как его не провоцировали американские журналисты. А эти ребята знают, о чем спрашивать.

Шольц молчал, чем только подтвердил главную тему переговоров с Байденом — энергоснабжение Европы.

Не возможная война на Украине, не военная безопасность ЕС — немцы обсуждали только снабжение газом из России и деньги, вложенные в «Северный поток — 2». А об остальном должен был договориться Макрон в Москве.

Главный вывод — Германия и Франция действовали дуэтом, и это хороший сигнал», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва сделала шаг в направлении деэскалации ситуации вокруг Украины, таковы итоги переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, написала газета Financial Times,

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