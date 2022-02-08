Пятигорск, Ставропольский край, 8 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Власти решили восстановить трехэтажный дом в городе Пятигорске, в котором 6 февраля произошел сильный пожар. Обследование показало, что здание пострадало не критично, его можно отремонтировать, тем более, что оно является историческим. Об этом 8 февраля сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после проведенного выездного совещания в Пятигорске по вопросу ликвидации последствий пожара.

Pexels Пожар

«Как показало предварительное обследование, здание пострадало не фатально, восстановлению оно подлежит. А учитывая, что строение историческое, сделать это необходимо обязательно», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

О начале противоаварийных работ сообщил мэр города Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Он также сообщил, что вторым этапом восстановления дома станет разработка проектно-сметной документации, третьим — реконструкция.

«Спешу обрадовать всех радетелей за город, которые в своих инстаграммах и комментариях в пабликах с пеной у рта рассказывали, что дом по адресу ул. Братьев Бернардацци, д. 2 специально подожгли, чтобы построить очередной торговый центр или многоэтажку. Не дождётесь! Исторический дом будет восстановлен и жители вернутся в свои квартиры», — написал глава города в своем Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля днем в Пятигорске сгорел трехэтажный жилой дом на улице Братьев Бернардацци. Жителей пришлось эвакуировать, часть жильцов в настоящее время поселена в гостиницу.

Читайте также: Власти Пятигорска ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажке