Благовещенск, , 08:14 — REGNUM Руководитель Амурского областного театра драмы, заслуженный работник культуры Татьяна Бедина призвала жителей региона вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Она считает, что, если бы не прививки от COVID-19, обстановка в регионе была бы сейчас гораздо хуже.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Амурской области израсходовали уже 80% вакцины от COVID-19 для подростков

«Два года мы находимся в ситуации стресса, ограничений и запретов. Был период, когда нас закрыли совсем, мы не работали для зрителей, спектакли выпускали при закрытых дверях. Но уже второй сезон мы можем полноценно работать именно благодаря вакцинации. Был момент, когда мы остановились, пригласили медиков, они всех протестировали на наличие новой коронавирусной инфекции, выявили всех, кто болен и здоров. Зараженных отправили в изоляцию на лечение. С той поры мы внимательно следим за здоровьем наших сотрудников. У нас ведется последовательная и постоянная работа по вакцинации. Другого пути нет», — считает Татьяна Бедина.

Сама она также вакцинирована и придерживается мнения, что те, кто не поставил прививку, рискуют заболеть коронавирусом. Руководитель театра также рассказала, что болела COVID-19 в лёгкой форме. Татьяна Бедина уверена, что, если бы не вакцинация, вирус повлиял бы на её состояние здоровья гораздо сильнее.

«Я считаю, что только благодаря тому, что я была вакцинирована, я перенесла заболевание в легкой форме, руководя театром на удалёнке. Я думаю, что давно нужно понять, другого способа, кроме вакцины, нет. Надо пройти этот путь и защитить себя и близких от этой непредсказуемой и страшной болезни», — подчеркнула заслуженный работник культуры.

В Приамурье вакцинировались от COVID-19 более 90% жителей социальных учреждений стационарного типа, остальные не смогли пройти иммунизацию из-за медотвода. В домах-интернатах в настоящее время активно проводится ревакцинация как постояльцев, так и персонала.

«Первую волну, когда еще не было вакцины, мы проходили сложно, а вот последующие благодаря вакцинации намного стабильнее. Я побывал в провизорском госпитале, и видел, как медики на пределе своих сил работают, за это им большая благодарность. Хочется сказать, что люди, которые ещё не привиты, должны сделать ответственный выбор в сторону вакцинации и не надеяться на авось», — рассказал директор Благовещенского дома-интерната Петр Пыткин.

Медики в Приамурье готовятся к новому пику подъёма заболеваемости коронавирусом. Врачи рекомендуют населению активно вакцинироваться и соблюдать меры безопасности.

«Самая главная профилактика — это вакцинация, а также ношение маски, мытье рук после посещения различных учреждений или контактов, социальная дистанция, прогулки и проветривание помещений», — уверена заведующая педиатрическим отделением поликлиники №1 детской клинической больницы Благовещенска Екатерина Нерода.

Как сообщало ИА REGNUM, прививки от COVID-19 получили почти 60% взрослых жителей Амурской области. План по вакцинации в регионе выполнен на 74,7%. В целом прививочная кампания в Приамурье идёт медленно, констатировали в региональном минздраве.