Мы работаем только благодаря вакцинации — заслуженный работник культуры
Благовещенск, 9 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Руководитель Амурского областного театра драмы, заслуженный работник культуры Татьяна Бедина призвала жителей региона вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Она считает, что, если бы не прививки от COVID-19, обстановка в регионе была бы сейчас гораздо хуже.
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Сама она также вакцинирована и придерживается мнения, что те, кто не поставил прививку, рискуют заболеть коронавирусом. Руководитель театра также рассказала, что болела COVID-19 в лёгкой форме. Татьяна Бедина уверена, что, если бы не вакцинация, вирус повлиял бы на её состояние здоровья гораздо сильнее.
В Приамурье вакцинировались от COVID-19 более 90% жителей социальных учреждений стационарного типа, остальные не смогли пройти иммунизацию из-за медотвода. В домах-интернатах в настоящее время активно проводится ревакцинация как постояльцев, так и персонала.
«Первую волну, когда еще не было вакцины, мы проходили сложно, а вот последующие благодаря вакцинации намного стабильнее. Я побывал в провизорском госпитале, и видел, как медики на пределе своих сил работают, за это им большая благодарность. Хочется сказать, что люди, которые ещё не привиты, должны сделать ответственный выбор в сторону вакцинации и не надеяться на авось», — рассказал директор Благовещенского дома-интерната Петр Пыткин.
Медики в Приамурье готовятся к новому пику подъёма заболеваемости коронавирусом. Врачи рекомендуют населению активно вакцинироваться и соблюдать меры безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, прививки от COVID-19 получили почти 60% взрослых жителей Амурской области. План по вакцинации в регионе выполнен на 74,7%. В целом прививочная кампания в Приамурье идёт медленно, констатировали в региональном минздраве.