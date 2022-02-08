Александровск, Пермский край, 8 февраля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Пермском крае осужден 30-летний житель поселка Яйвы. Мужчина признан виновным в смертельной автоаварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Летом 2021 года пермяк ехал на автомобиле по дороге Кунгур — Соликамск. На 256 километре трассы водитель при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Рено». Водитель «Рено» скончался от травм на месте происшествия. Пассажир автомобиля — виновника аварии был госпитализирован.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Родственникам жертвы ДТП осужденный обязан возместить моральный ущерб в размере 700 тыс. рублей.