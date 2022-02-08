Москва, 8 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Почти 3 тыс. граждан России смогут получить в 2022 году сертификаты на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета. Об этом 8 февраля сообщает сайт правительства России.

Kakprosto.ru Жилищные условия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее график выпуска и распределения сертификатов. Эти документы позволяют улучшить жилищные условия — переехать в населённые пункты, оснащённые необходимой инфраструктурой, или получить более комфортные квартиры в городах проживания.

Всего на данную меру поддержки в 2022 году предусмотрено 11 млрд рублей. На получение сертификата смогут рассчитывать чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.