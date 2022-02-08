Астана, 8 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Казахстану требуется больше энергии, и строительство атомной электростанции будет наиболее эффективным решением данной проблемы. Об этом 8 февраля на расширенном заседании правительства заявил глава фонда «Самрук Казына» Алмасадам Саткалиев президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

Gentechno.co.kr АЭС

«Согласно прогнозному энергобалансу потребления и производства электроэнергии, в ближайшее время необходимо перейти к строительству крупного источника энергии на юге страны», — сказал Саткалиев.

При этом Токаев возмутился тем, что вопрос строительства АЭС в стране отодвигается некоторыми чиновниками. Он заявил, что без «чистой атомной» энергии Казахстан утратит лидерство в регионе.

«Не понимаю, почему ответственные лица страны дипломатично уходят от ответа о строительстве АЭС», — заявил президент.

Стоит отметить, 3 февраля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что окончательного решения о строительстве в республике АЭС ещё нет, так как это «вопрос очень тонкий». При этом экономика Казахстана примерно на 70% зависит от угля.