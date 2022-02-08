Тихвин, Ленинградская область, 8 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Тихвинской межрайонной больнице Ленинградской области, занимающейся лечением коронавирусных пациентов, охранник напичкал наркотиками девочку-подростка, а затем изнасиловал её. Злоумышленник задержан, идёт проверка. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Znak.com Уголовное дело

По данным издания «47news», накануне вечером в полицию Тихвина обратилась 16-летняя девушка, которая рассказала, что охранник больницы, где она лежит, угостил ее наркотиком, а затем пригласил в подсобку и занялся с ней сексом.

Прибывший наряд полиции задержал 44-летнего мужчину. Пока на него составлен административный протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения». В настоящий момент правоохранительные органы решают, как квалифицировать данный случай.

Добавим, что школьница оказалась в больнице из-за коронавируса, которым заразилась ее мать. Сама девочка была помещена в стационар, так как контактировала с зараженной родственницей. По предварительным данным, семья девочки состоит на учете, считается неблагополучной.

«Тихвинской городской прокуратурой организована проверка сообщения о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», в рамках которой будет дана оценка действиям субъектов профилактики правонарушений, исполнения законодательства о правах несовершеннолетних. Проверка, проводимая следственными органами поставлена городской прокуратурой на контроль», — добавили в прокуратуре.