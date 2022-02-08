Москва, 8 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Правила Европейского союза при сертификации газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) готова соблюдать российская сторона, однако при этом в Москве рассчитывают на отсутствие искусственных увязок в этом вопросе. Об этом 8 февраля заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Как отметил Панкин, российской стороне приходится многократно разъяснять, что указанный трубопровод является исключительно экономическим проектом, выгодным для потребителей в Европе.

«Готовы соблюдать европейские правила при его сертификации, но со своей стороны надеемся на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что если Россия решится «вторгнуться» на территорию Украины Вашингтон не оставит эти действия без ответа.