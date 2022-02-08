Вашингтон, 8 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Компания Epic Games не планирует обновлять свою игру Fortnite для наилучшей совместимости с консолью Steam Deck. Об этом 8 февраля пишет издание PC Gamer.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Тим Суини, глава Epic Games, сказал, что компания займётся улучшением совместимости сервиса Easy Anti-Cheat со Steam Deck, однако Fortnite не будет получать каких-то дополнительных обновлений. Это связано с тем, что портативная консоль будет работать на операционной системе Linux, а она «более открыта для нечестных игроков».

Тем не менее геймеры всё ещё смогут поиграть в Fortnite со Steam Deck. Правда, для этого им придётся установить на консоль операционную систему Windows.