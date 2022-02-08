Москва, 8 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила ужесточить наказание за езду на автомобиле без прав, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

Парламентарий обратила внимание на то, что сейчас за езду без прав предполагается штраф в 30 тыс. рублей и административный арест 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов. Наказания за повторное такое нарушение не предусмотрено.

«Предлагаю при повторном управлении транспортным средством (ТС) лицом, которое лишено такого права, установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, тем самым повысить уровень ответственности», — сказала Яровая в ходе заседания рабочей группы.

Яровая также предложила и уголовную ответственность.

«Полагаю, что для тех лиц, которые будучи лишены права управления и которые уже дважды привлекались к ответственности за управление ТС без наличия права на его управление, установить уже уголовную ответственность», — добавила она.

«То есть мы будем иметь административную преюдицию и фактически три правонарушения до уголовной ответственности», — резюмировала вице-спикер Госдумы.