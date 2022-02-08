Симферополь, , 10:59 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта до конца 2025 года подписано между Советом министров Крыма и ФГУП «Крымская железная дорога». Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе правительства Республики Крым.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Это важный шаг для развития не только железнодорожной отрасли в регионе, но и социально-экономической сферы. Двустороннее сотрудничество позволит повысить уровень транспортной обеспеченности полуострова, эффективно реализовывать инвестиционные проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры в республике, установить взаимовыгодное партнёрство с промышленными предприятиями Крыма, а также укрепить взаимодействие по вопросам транспортной безопасности», — прокомментировал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Соглашение, в частности, направлено на развитие и модернизацию инфраструктуры пассажирского комплекса, увеличение грузооборота. Также в рамках документа анонсировано повышение качества оказания сервисных услуг в сфере транспортно-логистического обслуживания.